LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri restano in scia degli avversari ma la rimonta è complicata

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Gli azzurri si trovano in svantaggio, con un punteggio di 7-6, 6-7, 3-4, in una partita aperta e combattuta. Rimane importante monitorare gli sviluppi del match, che si presenta equilibrato e ancora in corso. Clicca qui per aggiornamenti live e dettagli sul punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Cerca la risposta vincente Jebens ma non trova il campo. 30-15 Altra volée di Wave. 15-15 In rete il dritto di Bolelli. 15-0 Volèe di Vavassori. Serve Bolelli. 3-5 GAME HOJEMENS! Gli azzurri sono chiamati ad un’impresa complicata. 40-0 Vincente di Ho. 30-0 Vavassori risponde sul muro Jebens che chiude con la volée. Seconda. 15-0 Prima vincente! Serve Ho. 3-4 GAME BOLELLIVAVASSORI! Gli azzurri restano in scia di una coppia che non ha mai concesso palla break nel match. Il margine è poco, le possibilità anche. Vediamo cosa succede. Seconda palla. 40-30 Prima vincente di Wave. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori ho jebens 7 6 6 7 3 4 australian open 2026 in diretta gli azzurri restano in scia degli avversari ma la rimonta 232 complicata

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri restano in scia degli avversari ma la rimonta è complicata

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di un break, situazione complicataSegui la diretta degli Australian Open 2026: BolelliVavassori-HoJebens si trovano in situazione difficile, con gli azzurri sotto di un break nel terzo set.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioBenvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppio; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it

live bolelli vavassori hoDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.