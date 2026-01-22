LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri restano in scia degli avversari ma la rimonta è complicata

Segui in tempo reale l’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Gli azzurri si trovano in svantaggio, con un punteggio di 7-6, 6-7, 3-4, in una partita aperta e combattuta. Rimane importante monitorare gli sviluppi del match, che si presenta equilibrato e ancora in corso. Clicca qui per aggiornamenti live e dettagli sul punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Cerca la risposta vincente Jebens ma non trova il campo. 30-15 Altra volée di Wave. 15-15 In rete il dritto di Bolelli. 15-0 Volèe di Vavassori. Serve Bolelli. 3-5 GAME HOJEMENS! Gli azzurri sono chiamati ad un’impresa complicata. 40-0 Vincente di Ho. 30-0 Vavassori risponde sul muro Jebens che chiude con la volée. Seconda. 15-0 Prima vincente! Serve Ho. 3-4 GAME BOLELLIVAVASSORI! Gli azzurri restano in scia di una coppia che non ha mai concesso palla break nel match. Il margine è poco, le possibilità anche. Vediamo cosa succede. Seconda palla. 40-30 Prima vincente di Wave. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri restano in scia degli avversari ma la rimonta è complicata LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di un break, situazione complicataSegui la diretta degli Australian Open 2026: BolelliVavassori-HoJebens si trovano in situazione difficile, con gli azzurri sotto di un break nel terzo set. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioBenvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppio; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it Luciano Darderi se la vedrà con Sebastian Baez. Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed Elisabetta Cocciaretto in doppio. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook Australian Open, i tabelloni di doppio: Bolelli e Vavassori dal lato dei numeri uno x.com

