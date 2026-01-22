LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri sotto di un break situazione complicata

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta degli Australian Open 2026: BolelliVavassori-HoJebens si trovano in situazione difficile, con gli azzurri sotto di un break nel terzo set. La partita prosegue con ritmo incerto, e aggiornamenti in tempo reale permettono di seguire ogni episodio. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli di questo incontro.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Vavassori mira al corpo di Ho, e ha ragione. 40-0 Altra prima e altro punto. 30-0 Esce la risposta dell’azzurro. 15-0 Ho vince l’uno contro uno a rete con Vavassori. Serve Jebens. 2-3 BREAK HOJEBENS. Il tedesco vince qualsiasi scontro con Bolelli nel corso del game, con l’azzurro che ha commesso troppi errori. Situazione complicatissima. 40-A Ancora un errore di Bolelli che manda in rete un altro dritto. 40-40 Esce la risposta di Ho! 40-A Risposta vincente di Jebens. Altra palla break. 40-40 Volée alta di Vavassori, dopo la prima al corpo di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori ho jebens 7 6 6 7 2 3 australian open 2026 in diretta azzurri sotto di un break situazione complicata

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri sotto di un break, situazione complicata

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il break decisivoSegui in tempo reale l’andamento del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurri avanti nel terzo set alla ricerca del breakSegui la diretta degli Australian Open 2026, con aggiornamenti sul match tra BolelliVavassori e HoJebens.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: anche il secondo set sarà deciso dal tie-break; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it

live bolelli vavassori hoDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.