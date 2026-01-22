LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri sotto di un break situazione complicata

Segui la diretta degli Australian Open 2026: BolelliVavassori-HoJebens si trovano in situazione difficile, con gli azzurri sotto di un break nel terzo set. La partita prosegue con ritmo incerto, e aggiornamenti in tempo reale permettono di seguire ogni episodio. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli di questo incontro.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Vavassori mira al corpo di Ho, e ha ragione. 40-0 Altra prima e altro punto. 30-0 Esce la risposta dell’azzurro. 15-0 Ho vince l’uno contro uno a rete con Vavassori. Serve Jebens. 2-3 BREAK HOJEBENS. Il tedesco vince qualsiasi scontro con Bolelli nel corso del game, con l’azzurro che ha commesso troppi errori. Situazione complicatissima. 40-A Ancora un errore di Bolelli che manda in rete un altro dritto. 40-40 Esce la risposta di Ho! 40-A Risposta vincente di Jebens. Altra palla break. 40-40 Volée alta di Vavassori, dopo la prima al corpo di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

