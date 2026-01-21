Benvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Seguiremo in tempo reale le fasi di gioco di questa partita di doppio, con gli azzurri alla loro prima apparizione dello Slam australiano. Restate con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sul match in corso.

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che affrontano il primo turno dell' Australian Open 2026 contro il tennista taiwanese Ray Ho e il tedesco Hendrik Jebens, con i due azzurri che fanno il loro esordio nel primo Slam dell'anno. Bolelli e Vavassori sono settime teste di serie nel tabellone con l'obiettivo di difendere per lo meno la finale conquistata nel 2025 e che nella classifica attuale fa perdere ben 1200 punti a testa, facendo scendere gli azzurri rispettivamente alla diciottesima e diciannovesima posizione nel ranking.

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppio

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming il match BolelliVavassori-HoJebens agli Australian Open 2026.

Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte altaIl tabellone doppio maschile degli Australian Open 2026 presenta numerose sfide, con Bolelli e Vavassori inseriti in una parte superiore molto competitiva.

