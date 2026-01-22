LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurri avanti nel terzo set alla ricerca del break

Segui la diretta degli Australian Open 2026, con aggiornamenti sul match tra BolelliVavassori e HoJebens. Gli azzurri sono avanti nel terzo set, con il punteggio di 2-1, e cercano il break decisivo. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match, con focus sulle azioni più significative e sui momenti chiave di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 2-2 GAME HOJEBENS. Rovescio lungolinea pazzesco del tennista asiatico. 40-15 Prima palla vincente in slice di Ho. 30-15 Vavassori vince il corpo a corpo con Jebens. Seconda palla. 30-0 Jebens non prende la mira ma punta solo alla potenza con il dritto, e ha ragione lui. Punto del tedesco. 15-0 Non resta in campo la risposta degli azzurri. Serve Ho. 2-1 GAME BOLELLIVAVASSORI. L'ottimo rendimento al servizio di Andrea consegna il nuovo vantaggio agli azzurri. 40-15 Risposta vincente di Ho! 40-0 Ace di Vavassori! 30-0 Volée vincente di Bolelli dopo il servizio del compagno.

