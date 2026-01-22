LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri vogliono il break decisivo

Segui in tempo reale l’andamento del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è 7-6, 1-2, con gli azzurri alla ricerca di un break decisivo per rimanere competitivi. Restate aggiornati per le ultime novità e dettagli sulla partita, che si sta svolgendo sotto la diretta attenzione degli appassionati di tennis italiani.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Serve Bolelli. 1-2 GAME HOJEBENS. La volée di Bolelli finisce in rete, gli avversari mantengono anche questo turno in battuta. Ancora seconda. 40-30 Smash complicato ma vincente di Ho. 30-30 Vavassori tira il dritto, Ho la tocca ma è poco reattivo. Seconda palla. 30-15 Ace del tedesco. 15-15 Cerca la risposta vincente di rovescio lungolinea, che finisce troppo largo. Seconda, piccola occasione. 0-15 Smash potentissimo di Vavassori che Ho non può controllare. Seconda. Serve Jebens. 1-1 GAME BOLELLIVAVASSORI! Il guizzo a rete di Simone consegna il servizio agli azzurri.

