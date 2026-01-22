LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 6-7 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri partono avanti nel terzo e decisivo set!

Segui in tempo reale l'andamento del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Dopo due set equilibrati, gli azzurri sono avanti nel terzo e decisivo set, mantenendo alta l'attenzione sui punti cruciali e sulle strategie di gioco. Rimani aggiornato con le ultime novità e gli sviluppi del match, in un resoconto chiaro e dettagliato.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Risposta vincente di Ho! 40-0 Ace di Vavassori! 30-0 Volée vincente di Bolelli dopo il servizio del compagno. Seconda. 15-0 Prima palla vincente! Serve Vavassori. 1-1 GAME HOJEBENS. Gli azzurri fanno male in risposta, nonostante il buon rendimento al servizio degli avversari negli ultimi game. 40-15 Doppio fallo di Jebens. Seconda. 40-0 Jebens non sbaglia il terzo dritto di fila e trova il punto. 30-0 Anche Vavassori risponde male, la palla è in rete. 15-0 Stecca il dritto Bolelli in risposta. Seconda. Serve Jebens. 1-0 GAME BOLELLIVAVASSORI! Vantaggio degli azzurri che devono riattaccare la spina se vogliono passare al turno successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 6-7 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri partono avanti nel terzo e decisivo set! LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il break decisivoSegui in tempo reale l’andamento del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tie-break sarà decisivo nel primo setSegui in tempo reale il match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: ottimo rendimento degli azzurri al servizio, si cerca il break; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it Luciano Darderi se la vedrà con Sebastian Baez. Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed Elisabetta Cocciaretto in doppio. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook Australian Open, i tabelloni di doppio: Bolelli e Vavassori dal lato dei numeri uno x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.