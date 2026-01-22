LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tie-break sarà decisivo nel primo set

Segui in tempo reale il match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è 6-6 nel primo set, con il tie-break che potrebbe decidere l’esito. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa sfida, con commenti e risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Attentissimo Vavassori a rete, l'azzurro chiude con lo smash. Seconda. 2-2 Volée alta vincente di Vavassori dopo la prima palla del bolognese. Serve Bolelli. 1-2 Di poco, ma la risposta di Bolelli non trova il campo. Seconda. 1-1 Prima palla centrale e punto per il taiwanese. Serve Ho. 1-0 Smash vincente di Bolelli dopo la prima palla del compagno. Serve Vavassori. 6-6 GAME HOJEBENS. Si va al tie-break dopo la prima vincente del tedesco. 40-15 Ancora Ho, che chiude la volée impossibile da controllare per Vavassori. 30-15 Prima vincente di Jebens. 15-15 Ho è molto attento a rete.

