LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio degli azzurri

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l'incontro tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. La partita è appena iniziata con il servizio degli azzurri. Qui troverai aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali, per restare informato sull’andamento del match senza interruzioni o commenti superflui.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra volée di Wave dopo la prima di Bolelli! 30-15 Cerca il lob Vavassori ma la palla atterra in corridoio. Seconda palla. 30-0 Jebens non sfrutta l’occasione, Vavassori è attento a rete! 15-0 Vavassori controlla la volée vincente. Seconda palla. Serve Bolelli. 1-1 GAME HOJEBENS. Ace di seconda del taiwanese. Seconda. 40-15 Cerca il dritto in risposta Vavassori ma fa male. Seconda palla. 30-15 Smash vincente di Jebens dopo la prima del compagno di squadra. 15-15 Ancora una grande pallata di Ho sulla volée degli azzurri, questa volta è Vavassori che non controlla il colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori ho jebens 1 0 australian open 2026 in diretta il match inizia con il servizio degli azzurri

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio degli azzurri

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioBenvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchTra pochi minuti, gli azzurri Bolelli e Vavassori scenderanno in campo per il match contro Ho e Jebens agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppio; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it

live bolelli vavassori hoDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.