LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio degli azzurri

Segui in tempo reale l'incontro tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. La partita è appena iniziata con il servizio degli azzurri. Qui troverai aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali, per restare informato sull’andamento del match senza interruzioni o commenti superflui.

40-15 Altra volée di Wave dopo la prima di Bolelli! 30-15 Cerca il lob Vavassori ma la palla atterra in corridoio. Seconda palla. 30-0 Jebens non sfrutta l'occasione, Vavassori è attento a rete! 15-0 Vavassori controlla la volée vincente. Seconda palla. Serve Bolelli. 1-1 GAME HOJEBENS. Ace di seconda del taiwanese. Seconda. 40-15 Cerca il dritto in risposta Vavassori ma fa male. Seconda palla. 30-15 Smash vincente di Jebens dopo la prima del compagno di squadra. 15-15 Ancora una grande pallata di Ho sulla volée degli azzurri, questa volta è Vavassori che non controlla il colpo.

