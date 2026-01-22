LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens Australian Open 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Tra pochi minuti, gli azzurri Bolelli e Vavassori scenderanno in campo per il match contro Ho e Jebens agli Australian Open 2026. Segui la diretta in tempo reale per aggiornamenti e risultati, mentre si avvicina il momento del loro ingresso in campo. Restate con noi per tutte le novità di questa partita.

1.00 Manca pochissimo all'ingresso in campo degli azzurri. 00.58 Gli azzurri devono cercare di riottenere i 1200 punti che sono scaduti ad inizio settimana, per colpa dei quali adesso rischiano di uscire dalla top 15 della classifica mondiale. 00.55 C'è grande attesa nei confronti di Bolelli e Vavassori, con la speranza che abbiano uno stato di forma tale da permettergli di raggiungere la finale del torno come la passata stagione. 00.52 In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno il brittanico Johnson e il polacco Zielinski al secondo turno dell'Australian Open.

