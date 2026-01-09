La lite a scuola degenera in rissa Insulti calci e spunta un coltello Studente di 14 anni ferito al volto

Una lite tra studenti di 14 anni a Rho è sfociata in una rissa con insulti, calci e pugni. La situazione è peggiorata quando uno dei ragazzi ha estratto un coltello, ferendo al volto il compagno. L’episodio evidenzia la gravità della violenza tra giovani e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza nelle scuole.

di Roberta Rampini RHO La lite è degenerata in pochi istanti: prima gli insulti, poi calci e pugni. Infine uno degli studenti ha sfilato dalla tasca un coltellino e ferito al volto il compagno. Per fortuna procurandogli ferite superficiali. È stato un rientro dalle vacanze natalizie decisamente movimentato all' istituto tecnico Cannizzaro di Rho, nell'hinterland milanese. È successo mercoledì 7 gennaio nel cortile della scuola di via Sanzio, qualche minuto dopo le dodici. Era appena suonata la campanella di fine intervallo, due studenti che frequentano la classe prima, uno di 14 e uno di 15 anni, entrambi egiziani, hanno iniziato a litigare per motivi al momento ancora sconosciuti.

Rho, la lite a scuola degenera: spunta un taglierino, 14enne ferito al volto - Entrambi i contendenti finiscono all’ospedale, denunciato chi ha brandito la lama ... msn.com

Scoppia una rissa tra studenti in una scuola di Rho: 15enne ferisce 14enne al volto con un taglierino - Un 15enne è stato denunciato per aver ferito al volto con un taglierino un 14enne durante una rissa a scuola a Rho (Milano) ... fanpage.it

Sesto San Giovanni, accoltellato davanti alla scuola dopo una lite: studente 18enne in ospedale. L’aggressione fuori dal liceo De Nicola: il giovane, ferito all’addome, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri Articolo nei commenti - facebook.com facebook

