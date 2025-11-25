Sono ufficiali le date del Metrò del Mare 2026, il servizio marittimo che ogni estate collega le principali località della costa cilentana e amalfitana. Le corse prenderanno il via sabato 13 giugno e si concluderanno domenica 6 settembre, garantendo per quasi tre mesi un’alternativa pratica, ecologica e panoramica agli spostamenti su strada. A gestire il servizio sarà nuovamente Alicost, che proporrà due differenti linee:? Linea A1 — attiva dal lunedì al venerdì. Percorso: Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Amalfi – Positano Ideale per chi desidera muoversi nei giorni feriali tra le località più frequentate della Costiera. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Metrò del Mare 2026: pubblicate le date. Si parte il 13 giugno, ultima corsa il 6 settembre