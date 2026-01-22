Libero Consorzio intesa sul piano del personale | più ore concorsi e progressioni

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha avviato un confronto con le organizzazioni sindacali per definire il nuovo piano del personale. Durante l’incontro sono state discusse le strategie per incrementare le ore lavorative, avviare nuovi concorsi e implementare le progressioni di carriera. Questa fase rappresenta un passo importante nella pianificazione delle risorse umane dell’ente per il triennio prossimo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la gestione del personale.

Verso il nuovo piano dei fabbisogni del personale al Libero consorzio comunale di Agrigento. Svolto un incontro tra l'amministrazione dell'ente e le organizzazioni sindacali per definire le linee guida della programmazione del personale per il prossimo triennio.Al tavolo, presieduto dal.

