Aumento delle ore di lavoro per 130 dipendenti del Libero consorzio Fp Cgil | Meno part time e più dignità

Il Libero Consorzio di Agrigento ha deciso di aumentare le ore di lavoro settimanali per circa 130 dipendenti, passando da 30 a 34 ore. La Fp Cgil denuncia una riduzione del lavoro part-time e sottolinea l’importanza di tutelare la dignità dei lavoratori. Una scelta che suscita dibattito sulla qualità dell’occupazione e sulle condizioni di chi lavora nel settore pubblico.

"Il Libero Consorzio di Agrigento ha deliberato l'aumento delle ore di lavoro settimanali per circa 130 lavoratori portandoli da 30 a 34. Si tratta di un importante avanzamento che avvicina l'orario di lavoro al full time. Così si dà dignità al personale interessato e contemporaneamente si.

