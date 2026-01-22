L’ex calciatore Matteo Ferrari, originario di Ferrara e cresciuto nelle giovanili della Spal, ha visitato ieri il Comune incontrando il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport Francesco Carità. L’occasione è stata un momento di confronto e condivisione, nel quale Ferrari ha espresso il piacere di tornare nella sua città natale, sottolineando il valore di questo ritorno.

L’ex calciatore ferrarese Matteo Ferrari, cresciuto nelle giovanili della Spal e arrivato fino alla serie A e alla maglia azzurra, ha incontrato ieri il sindaco Alan Fabbri in Municipio, alla presenza anche dell’assessore allo Sport Francesco Carità. Tornato a Ferrara dopo molto tempo, il difensore che per decenni ha tenuto alto l’onore della nostra città con una carriera sempre ai vertici, ha fatto visita al primo cittadino, raccontando alcuni aneddoti e ricordando con affetto e stima il suo percorso alla Spal da ragazzino, ma curiosamente senza mai arrivare alla prima squadra, visto che a 17 anni Matteo passò all’Inter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'ex azzurro Ferrari in visita: "Sempre bello tornare a casa"

