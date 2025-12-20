Tecla Insolia e l' amore | Sto con Sara Petraglia da due anni Mi sento stabile con lei ho sempre voglia di tornare È bello avere qualcuno di cui fidarsi
L'attrice de L'arte della gioia racconta per la prima volta la relazione che la lega alla regista che l'ha diretta ne L'albero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: “Non mi sento bene, non mi sto piacendo. Ho un problema di adattamento da sempre, sto bene solo al mare”: la cantante Penelope lascia Amici 25
Leggi anche: De Martino e i video con Tronelli rubati: «Mi sono sentito sporco, facevo l’amore sotto le coperte. Ora ho paura che qualcuno mi guardi sempre»
“L’amore, capita”. Concita De Gregorio intervista Tecla Insolia.
"Primavera", con Tecla Insolia e Michele Riondino, racconta di Vivaldi e di emancipazione - Un istituto della pietà accoglie orfane lasciate da madri che, forse, un giorno torneranno a riprenderle. today.it
Tecla Insolia tra le European Shooting Star della Berlinale 2026 - Come ogni anno, l'EFP European Film Promotion annuncia i dieci talenti emergenti selezionati come European Shooting Stars, attori e attrici scelti per le ... ciakmagazine.it
Tecla Insolia, chi è l’attrice che ha vinto il David di Donatello - Piombino, 8 maggio 2025 – Tecla Insolia ha portato sul palco dei David di Donatello tutta la sua emozione dopo la proclamazione del premio come migliore attrice protagonista per “L’arte della Gioia” ... lanazione.it
Quando la musica parla e sussurra libertà. A Natale, non perdere PRIMAVERA, in programmazione al Cinema Romano. Un film di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia e Michele Riondino. Primi del Settecento. L'Ospedale della Pietà è il più grande orfa - facebook.com facebook
Il regista Damiano Michieletto e Tecla Insolia sono stati ospiti di Rosaria Renna e Filippo Firli per presentare il film “Primavera” #laprimavera x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.