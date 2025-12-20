Tecla Insolia e l' amore | Sto con Sara Petraglia da due anni Mi sento stabile con lei ho sempre voglia di tornare È bello avere qualcuno di cui fidarsi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice de L'arte della gioia racconta per la prima volta la relazione che la lega alla regista che l'ha diretta ne L'albero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tecla insolia e l amore sto con sara petraglia da due anni mi sento stabile con lei ho sempre voglia di tornare 200 bello avere qualcuno di cui fidarsi

© Vanityfair.it - Tecla Insolia e l'amore: «Sto con Sara Petraglia da due anni. Mi sento stabile con lei, ho sempre voglia di tornare. È bello avere qualcuno di cui fidarsi»

Leggi anche: “Non mi sento bene, non mi sto piacendo. Ho un problema di adattamento da sempre, sto bene solo al mare”: la cantante Penelope lascia Amici 25

Leggi anche: De Martino e i video con Tronelli rubati: «Mi sono sentito sporco, facevo l’amore sotto le coperte. Ora ho paura che qualcuno mi guardi sempre»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“L’amore, capita”. Concita De Gregorio intervista Tecla Insolia.

tecla insolia amore sto"Primavera", con Tecla Insolia e Michele Riondino, racconta di Vivaldi e di emancipazione - Un istituto della pietà accoglie orfane lasciate da madri che, forse, un giorno torneranno a riprenderle. today.it

tecla insolia amore stoTecla Insolia tra le European Shooting Star della Berlinale 2026 - Come ogni anno, l'EFP European Film Promotion annuncia i dieci talenti emergenti selezionati come European Shooting Stars, attori e attrici scelti per le ... ciakmagazine.it

Tecla Insolia, chi è l’attrice che ha vinto il David di Donatello - Piombino, 8 maggio 2025 – Tecla Insolia ha portato sul palco dei David di Donatello tutta la sua emozione dopo la proclamazione del premio come migliore attrice protagonista per “L’arte della Gioia” ... lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.