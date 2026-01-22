L' Europa unita è invincibile Cosa ha detto Zelensky a Davos

Il presidente ucraino Zelensky ha partecipato a Davos, intervenendo al World Economic Forum. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza della solidarietà europea e della cooperazione internazionale di fronte alle sfide globali. Per leggere il testo completo e approfondire i temi trattati, è necessario abbonarsi al nostro sito.

Dalla Groenlandia al Venezuela, cosa ha detto Trump a DavosDopo un lieve ritardo dovuto a un problema elettrico all’Air Force One, Donald Trump è arrivato a Davos.

Guerra in Ucraina, che cosa ha detto Steve Witkoff a DavosDurante il Forum di Davos, Steve Witkoff ha commentato i recenti sviluppi sul conflitto in Ucraina, affermando che sono stati fatti significativi progressi.

Argomenti discussi: Groenlandia, von der Leyen: l'Ue darà una risposta decisa, unita e proporzionata; Francia e Germania unite nella risposta decisa contro Trump, ma l’UE è divisa; La risposta dell'Ue sulla Groenlandia: sospeso l'accordo commerciale con gli Stati Uniti; Trump minaccia dazi contro l’Europa se non accetterà di cedere la Groenlandia.

L'Europa unita è invincibile. Cosa ha detto Zelensky a DavosIl presidente ucraino dice agli europei di prepararsi al nuovo ordine globale invece che tentennare, disunirsi e illudersi che il vecchio ordine possa essere ripristinato. L’Ucraina è pronta ad aiutar ... ilfoglio.it

Merz, 'unità e determinazione Ue hanno portato risultati'È emerso che unità e determinazione da parte europea possono effettivamente produrre risultati. Sono molto grato che il presidente Trump abbia ora fatto un passo indietro rispetto ai suoi piani inizi ... ansa.it

Il colpo è stato messo a segno in via Europa Unita a una coppia di ottantenni: bottino da 20mila euro x.com

