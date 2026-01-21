Dalla Groenlandia al Venezuela cosa ha detto Trump a Davos

Dopo un lieve ritardo dovuto a un problema elettrico all’Air Force One, Donald Trump è arrivato a Davos. Dalla Groenlandia al Venezuela, le sue parole e le sue azioni sono state al centro dell’attenzione durante il meeting. In questa occasione, si è confrontato con leader mondiali e ha affrontato temi di economia, geopolitica e sviluppo. Un evento che ha suscitato interesse, anche se senza eccessivi clamori.

Dopo il ritardo causato da un problema elettrico all'Air Force One, il ciclone Donald Trump si è infine abbattuto su Davos. Salito sul palco del World Economic Forum, il presidente americano ha rivendicato i successi del suo primo anno del secondo mandato alla Casa Bianca. «L'economia Usa è in pieno boom, praticamente non c'è inflazione. Saremmo morti se avessero continuato a governare i democratici», ha affermato il tycoon, attaccando poi l' Europa. «La amo, ma non sta andando nella giusta direzione », ha detto Trump, parlando poi di «migrazioni di massa incontrollate» nel Vecchio Continente, dove «alcuni luoghi sono francamente irriconoscibili». Dalla Groenlandia ai dazi, cosa ha detto von der Leyen nel suo intervento a Davos: Durante il suo intervento a Davos, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato come i recenti sviluppi, dalla Groenlandia ai dazi commerciali, rappresentino un « cambiamento sismico » nei rapporti internazionali. Groenlandia, Trump arriva a Davos: "Scoprirete cosa farò": A Davos, Donald Trump si presenta al World Economic Forum, lasciando intendere che annuncerà novità riguardo alla Groenlandia.

