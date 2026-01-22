Guerra in Ucraina che cosa ha detto Steve Witkoff a Davos
Durante il Forum di Davos, Steve Witkoff ha commentato i recenti sviluppi sul conflitto in Ucraina, affermando che sono stati fatti significativi progressi. Ha sottolineato come il confronto tra le parti si sia ormai concentrato su un unico punto ancora da risolvere, evidenziando un avanzamento nei negoziati e nella ricerca di una soluzione condivisa.
Steve Witkoff è intervenuto a Davos parlando dei passi avanti compiuti sul dossier ucraino: «Abbiamo fatto tanti progressi», ha dichiarato, spiegando che il confronto tra le parti si è ormai concentrato su un solo nodo finale. «Quindi, se entrambe le parti vogliono risolvere questo problema, lo risolveremo», ha aggiunto. Nel suo intervento al World Economic Forum, Witkoff ha anche sottolineato il potenziale impatto economico di una zona esente da dazi in Ucraina, definendola un possibile «punto di svolta» per il rilancio del Paese colpito dal conflitto. Al termine dell’incontro, ha annunciato al pubblico: «Questa notte partirò per Mosca ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
