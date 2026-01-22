Guerra in Ucraina che cosa ha detto Steve Witkoff a Davos

Durante il Forum di Davos, Steve Witkoff ha commentato i recenti sviluppi sul conflitto in Ucraina, affermando che sono stati fatti significativi progressi. Ha sottolineato come il confronto tra le parti si sia ormai concentrato su un unico punto ancora da risolvere, evidenziando un avanzamento nei negoziati e nella ricerca di una soluzione condivisa.

