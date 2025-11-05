Crosetto vuole aumentare il personale dell' esercito | Servono 30mila militari in più basta con l' operazione strade sicure
Il ministro Guido Crosetto auspica una vera riforma della Difesa, ritiene inadeguato il limite a 170mila del personale militare e vuole "garanzie a loro tutela". Spiega quindi che "la legge 244 dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto". Si tratta infatti proprio della legge che. 🔗 Leggi su Today.it
Crosetto spinge il riarmo: “Aumentare il personale militare” - Crosetto prosegue nella sua spinta verso il riarmo: ora chiede di aumentare il personale militare cancellando la legge 244. Riporta lanotiziagiornale.it
Crosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Il ministro della Difesa: "La legge sul limite di personale va buttata via, i 6. Da ilfattoquotidiano.it
Crosetto,serve riforma Forze armate,aumentare personale - (ANSA) – ROMA, 04 NOV – "La legge 244", quella che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unità, "dobbiamo buttarla via. Secondo msn.com