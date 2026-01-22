Lescano saluta l’Avellino torna a vestire il granata | i dettagli

Facundo Lescano torna a vestire la maglia del Torino, lasciando l’Avellino dopo la conclusione del suo periodo in prestito. La società granata ha annunciato il ritorno del giocatore, che riprenderà il suo percorso nel club piemontese. Si chiudano così le esperienze con i biancoverdi, mentre si apre un nuovo capitolo nella carriera di Lescano, pronto a contribuire nuovamente con la sua professionalità alla squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti L’avventura di Facundo Lescano con la maglia dell’ Avellino è giunta ufficialmente al capolinea. Dopo un anno vissuto da protagonista assoluto, culminato con la promozione conquistata sotto la guida di Raffaele Biancolino, l’attaccante argentino si appresta a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera restando in Campania, ma questa volta sponda Salernitana. La svolta decisiva per il trasferimento è arrivata nelle ultime ore grazie al “placet” di patron Danilo Iervolino. Il club granata ha deciso di affondare il colpo acquistando il cartellino del giocatore a titolo definitivo, pareggiando di fatto l’offerta economica dell’Union Brescia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tre volti (quasi) nuovi per il Pontedera. Piana torna a vestire la maglia granata

Mercato granata: la Salernitana ha l'accordo con Facundo Lescano

