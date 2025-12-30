Tre volti quasi nuovi per il Pontedera Piana torna a vestire la maglia granata

Il Pontedera si prepara ad accogliere tre nuovi giocatori, tra cui Piana che torna a indossare la maglia granata. Le trattative sono in fase avanzata e l’ufficialità sarà comunicata con l’apertura del mercato, prevista per venerdì 2 gennaio. Questi rinforzi mirano a rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide, contribuendo a mantenere l’obiettivo stagionale del club.

Altri tre rinforzi per il Pontedera. Anche se per avere l'ufficialità bisognerà attendere l'apertura del mercato, venerdì 2 gennaio, le tre trattative sono ormai in chiusura. L'identità di uno di essi era già stata ipotizzata, gli altri due invece sono nomi nuovi spuntati sul taccuino del direttore sportivo Carlo Taldo. Cominciamo dal volto noto, che è quello di Luca Piana. Il difensore, 31 anni, ha già giocato a Pontedera nel biennio 2019-2021, poi è andato in giro per l'Italia, rimanendo sempre in Serie C, prima a Potenza, quindi ad Arzignano (due anni), poi cava dei Tirreni, dov'è arrivato nell'estate 2024.

