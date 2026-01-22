Mercato granata | la Salernitana ha l' accordo con Facundo Lescano

La Salernitana ha raggiunto l’accordo con Facundo Lescano, che sta per unirsi alla rosa granata. Dopo un percorso di trattative caratterizzato da varie fasi, il club è prossimo a formalizzare l’accordo con l’attaccante argentino, riprendendo così la collaborazione con il tecnico Giuseppe Raffaele, con cui aveva già lavorato in passato al Potenza. L’operazione rappresenta un passo importante nel mercato della squadra campana.

Facundo Lescano sta per diventare un calciatore della Salernitana. Dopo una trattativa fatta di accelerazioni, frenate, corteggiamenti (anche di altri club) e rilanci, il tecnico granata Giuseppe Raffaele è pronto a riabbracciare uno dei suoi pupilli, ai tempi del Potenza. La schedaClasse ‘96.🔗 Leggi su Today.it

Salernitana, Facundo Lescano in cima alla lista dei desideriLa Salernitana guarda al mercato con attenzione, con Facundo Lescano tra i nomi più discussi.

