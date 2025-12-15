merz e gli usa le contraddizioni del cancelliere

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso, durante il congresso della CSU, una visione critica sul ruolo degli Stati Uniti e sulla fine dell’era della Pax Americana, evidenziando le contraddizioni nelle politiche estere degli Usa e i possibili impatti sul futuro dell’Europa.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato chiaramente al congresso dell’Unione Cristiano-Sociale (Csu), il partito-gemello bavarese della sua Unione Cristiano-Democratica (Cdu), ammonendo l’Europa sul fatto che l’era della Pax Americana che ha garantito progresso e sviluppo al Vecchio Continente è pressoché giunta alla fine. Un riconoscimento – forse tardivo – del dato strategico più saliente dell’Europa odierna, andato consolidandosi nell’ultimo decennio tra le amministrazioni di Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden: il Vecchio Continente per Washington ha valore d’uso come puntello della deterrenza contro la Russia, nel quadro della divisione del lavoro che fa concentrare gli Usa sull’Oceano Pacifico, ma, soprattutto, ha valore di scambio come perla più preziosa dell’Impero americano del cui futuro discutere potenzialmente in un grande negoziato sull’ordine globale di domani con la stessa Russia. It.insideover.com

