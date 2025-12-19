Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale e tratta il Gruppo QN | Voglio creare un nuovo polo editoriale italiano

Leonardo Maria Del Vecchio entra nel mondo dell’editoria con l’acquisto del 30% de Il Giornale e le trattative per il Gruppo QN. Con questa mossa, mira a creare un nuovo polo editoriale italiano, segnando un passo importante nel panorama mediatico nazionale. La sua visione punta a innovare e rafforzare l’informazione, aprendo nuovi orizzonti per il settore.

Leonardo Maria Del Vecchio compra il Giornale e tratta per Qn. Leonardo Maria Del Vecchio sbarca nell’editoria e mette a segno le prime mosse per dar vita a un nuovo “polo editoriale italiano”. Dopo aver fallito l’assalto a Gedi, l’imprenditore trentenne – figlio del patron di Essilor Luxottica, Leonardo Del Vecchio, scomparso nel 2023 – ha comprato il 30% de Il Giornale ed è impegnato in una trattativa esclusiva per acquisire il controllo del Gruppo Qn Quotidiano Nazionale, che edita Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Il Telegrafo. Nel capitale sociale de Il Giornale, Del Vecchio sarà socio di minoranza: la maggioranza resterà alla famiglia di Antonio Angelucci, imprenditore del settore sanitario nonché senatore della Lega. 🔗 Leggi su Tpi.it

