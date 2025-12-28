Nei giorni scorsi, presso la sede dell’ Emporio Solidale Il Barco, si è svolto un evento di condivisione e ringraziamento dedicato alle aziende, agli istituti bancari, alle organizzazioni e alle associazioni che, nel corso dell’anno, hanno sostenuto e accompagnato le progettualità dell’associazione. Un momento sentito e partecipato, nato con l’obiettivo di valorizzare una rete solidale che, attraverso donazioni di beni, erogazioni liberali, consulenze e collaborazioni, contribuisce concretamente al contrasto delle povertà e al sostegno delle persone che vivono situazioni di fragilità socio-economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa con sponsor e istituzioni all’emporio solidale Il Barco

Leggi anche: Raccolta di prodotti del Lions Club per l’Emporio solidale Il Barco

Leggi anche: Emporio Solidale, a Sora si costituisce il Tavolo di progettazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pallacanestro Reggiana, la festa degli sponsor - Nemmeno il maltempo ha ha fermato la tradizionale Festa degli Sponsor di Pallacanestro Reggiana, svoltasi nella serata di ieri nella suggestiva cornice di Ruote da Sogno, tra auto e moto d’epoca, con ... sportando.basketball

MERRY CHRISTMAS Carissimi soci, tesserati, sponsor, tifosi e sostenitori. In questo periodo di festa, il nostro pensiero va a voi. Vera forza pulsante della nostra associazione. La passione che ci unisce è il regalo più bello che potessimo desiderare. Vi - facebook.com facebook