Raccolta di prodotti del Lions Club per l’Emporio solidale Il Barco

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, presso il supermercato Conad di Ponte Abbadesse, il Lions Club Cesena organizzerà una raccolta di prodotti per l’igiene personale e della casa a sostegno dell’ Emporio Solidale Il Barco. Nel corso della giornata, i soci del club inviteranno i clienti del supermercato a contribuire donando articoli come dentifrici, spazzolini, deodoranti, bagnoschiuma, shampoo, fazzoletti, salviette umidificate, pannolini per bambini, detergenti per superfici, spugne, carta igienica, asciugatutto, detersivi per bucato e per piatti. L’ Emporio Solidale Il Barco, con sede in via Guido Rossa 140 nella zona industriale di Torre del Moro, è un vero e proprio market solidale che offre alle famiglie in difficoltà la possibilità di scegliere liberamente tra prodotti alimentari, per l’igiene e di prima necessità presenti nel market. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

