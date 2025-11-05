Raccolta di prodotti del Lions Club per l’Emporio solidale Il Barco

Sabato, presso il supermercato Conad di Ponte Abbadesse, il Lions Club Cesena organizzerà una raccolta di prodotti per l’igiene personale e della casa a sostegno dell’ Emporio Solidale Il Barco. Nel corso della giornata, i soci del club inviteranno i clienti del supermercato a contribuire donando articoli come dentifrici, spazzolini, deodoranti, bagnoschiuma, shampoo, fazzoletti, salviette umidificate, pannolini per bambini, detergenti per superfici, spugne, carta igienica, asciugatutto, detersivi per bucato e per piatti. L’ Emporio Solidale Il Barco, con sede in via Guido Rossa 140 nella zona industriale di Torre del Moro, è un vero e proprio market solidale che offre alle famiglie in difficoltà la possibilità di scegliere liberamente tra prodotti alimentari, per l’igiene e di prima necessità presenti nel market. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta di prodotti del Lions Club per l’Emporio solidale Il Barco

