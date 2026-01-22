L’assessora Serluca esprime preoccupazione riguardo alla nuova Legge sulla Montagna, evidenziando come i criteri di classificazione possano penalizzare la Campania e rischino di escludere territori fragili che rappresentano la realtà montana secondo la Costituzione. La questione riguarda l’equilibrio tra normative e tutela dei territori, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili che rischiano di essere trascurate.

Tempo di lettura: 2 minuti “I criteri di classificazione dei Comuni montani previsti dalla nuova Legge sulla Montagna sono fortemente penalizzanti per la Campania e rischiano di escludere territori fragili che rispecchiano pienamente il concetto costituzionale di montagna”. Lo dichiara l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, intervenendo nel dibattito sul DPCM attuativo della Legge n. 131 del 12 settembre 2025, che si basa su nuovi parametri altimetrici e di pendenza per la definizione di zone montane. Il tema è stato al centro della recente riunione della Commissione Politica per la montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, coordinata dalla Valle d’Aosta, alla quale hanno partecipato gli assessori regionali competenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Legge sulla Montagna, assessora Serluca: "No a una classificazione che esclude i territori fragili"

