Tassinari FI | La legge sulla montagna entra nel vivo ora servono tempi rapidi e coinvolgimento dei territori
La deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna Rosaria Tassinari fa il punto sull’applicazione della nuova legge sulla montagna e chiede attenzione alle specificità delle comunità appenniniche. “La nuova legge sulla montagna sta finalmente entrando nella fase operativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
E il Rent no, Il Ponte no, le elezioni in Toscana no, il TAR no, la Corte dei Conti no, il capitone amplia la collezione di successi, i tassinari "hanno da stare" sereni con il loro leader preferito. #tassametrofiscale Vai su Facebook
