© Ilpiacenza.it - Montagna, Valla: «La nuova classificazione dei comuni è una catastrofe»

«Sarebbe una catastrofe». Roberta Valla, sindaco di Travo e consigliera provinciale, durante l’ultima seduta del parlamentino dell’ente di via Garibaldi si è sfogata così sulla nuova classificazione dei comuni montani in Italia, basata principalmente su criteri altimetrici e morfologici stabiliti. Ilpiacenza.it

MAURIZIO BOTTALICO - Il mondo estremo delle corse su strada - Mig Babol Ep. 16 S. 2

Montagna, Valla: «La nuova classificazione dei comuni è una catastrofe» - Il sindaco di Travo: «L’area montana è data dall’altezza o dalle fragilità? ilpiacenza.it