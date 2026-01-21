Meloni e il nodo sul Board per la Pace | Problemi di costituzionalità Aperti ma serve tempo

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia necessita di più tempo prima di aderire al Board of Peace per Gaza. La premier sottolinea che ci sono questioni di costituzionalità ancora da chiarire e che, sebbene l’apertura sia possibile, è importante valutare attentamente i tempi e le implicazioni di tale decisione. La posizione riflette la cautela del governo di fronte a un tema delicato e complesso.

Per un'eventuale adesione dell'Italia al Board of Peace per Gaza "serve più tempo". Ne è convinta Giorgia Meloni. Ospite del salotto di Bruno Vespa, la presidente del Consiglio chiarisce che "la posizione dell'Italia è una posizione d'apertura", ma "c'è per noi un problema costituzionale di compatibilità, perché dalla lettura dello Statuto è emerso che ci sono alcuni elementi che sono incompatibili con la nostra Costituzione e questo non ci consente di firmare sicuramente domani". Una giornata cruciale. Salvo colpi di scena, la premier non sarà a Davos, in Svizzera, al World economic forum. Mentre volerà di sicuro a Bruxelles per il vertice Ue informale straordinario convocato per affrontare dossier caldi come minaccia di dazi partita da Donald Trump verso alcuni Paesi europei con al centro la questione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Meloni: “Sul Board of Peace serve tempo, ci sono incompatibilità con la Costituzione. Con Trump abbasso i toni ma non sono remissiva”Il governo italiano ha chiarito che l’Italia non può partecipare al Board of Peace per Gaza, organizzazione internazionale guidata dagli Stati Uniti e alternativa all’ONU, a causa di incompatibilità con la Costituzione.

Gaza, Meloni: interessati a Board of peace ma per firma serve più tempoL’Italia mantiene una posizione di apertura nei confronti del Board of Peace proposto da Donald Trump, ma deve affrontare un ostacolo costituzionale che impedisce la firma immediata.

