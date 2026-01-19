Ranucci non molla Barbareschi sul teatro Eliseo | ' 8 milioni da restituire' Poi gli passa la linea su Rai 3

Sigfrido Ranucci risponde a Luca Barbareschi sulla questione dei finanziamenti pubblici del Teatro Eliseo, evidenziando la richiesta di restituzione di 8 milioni. La disputa, nata dalla mancata citazione in tv, si concentra ora sull’uso dei fondi pubblici e sulla gestione del teatro. Ranucci passa anche la linea su Rai 3, sottolineando l'importanza di un confronto trasparente sui conti e sulle responsabilità.

Dalla polemica sulla mancata citazione in tv all'inchiesta sui conti del Teatro Eliseo: Sigfrido Ranucci replica a Luca Barbareschi e riporta al centro i finanziamenti pubblici contestati. La polemica tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci, e con lui la redazione di Report, si è intensificata nelle ultime ore, trasformandosi da una disputa sul galateo televisivo a uno scontro aperto su questioni economiche e giudiziario-contabili. Tutto ha avuto origine da una vicenda di palinsesto su Rai 3. Luca Barbareschi, conduttore del programma Allegro ma non troppo, la scorsa settimana ha accusato Ranucci di non aver mai citato o "passato la linea" al suo programma al termine di Report. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante una trasmissione in diretta su Rai3, Ranucci ha risposto a Barbareschi, commentando le accuse di spionaggio. Ranucci ha precisato che non c’è stato alcun atto di sorveglianza, ma che sono stati semplicemente consultati i bilanci pubblici del teatro di Barbareschi. La discussione si è poi spostata, con Ranucci che ha passato la linea all’interlocutore.

Durante la puntata di Report, si è riaccesa la disputa tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi, con accuse e dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. In particolare, Ranucci ha sollevato questioni legate alla gestione economica di Barbareschi, chiedendo la restituzione di una somma significativa. La discussione rappresenta un episodio recente di un confronto che coinvolge temi di interesse pubblico e trasparenza.

