Altro anno da dimenticare per Lapo Elkann | perdono tutte le sue società Rimborsati i prestiti a Deutsche Bank tocca a lui ora prestare 4 milioni di euro

Continuano a non andare benissimo gli affari personali di Lapo Elkann, che continua ogni anno a perdere non pochi soldi con le sue attività. Chiusa e liquidata perdendo una fortuna la sua Italia Indipendent a Lapo restano in piedi due holding di partecipazioni. Una è la L.holding srl che ha una quota (circa il 20%) di una società di investimenti finanziari svizzera, la Youngtimers AG, che nell’ultimo anno ha triplicato le perdite rispetto all’esercizio precedente chiudendo con un rosso di circa 2 milioni di euro. La seconda holding è la Laps to go srl, che ha chiuso il bilancio con 666.871 euro di perdite, nonostante un finanziamento infruttifero concesso dal socio di riferimento (che è appunto Lapo) di 3,982 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online