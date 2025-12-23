I mille personaggi di Ennio Marchetto sul palco del Goldoni per l' ultimo dell' anno
Al Teatro Goldoni di Venezia si celebra l'ultimo dell'anno in compagnia di grandissimi personaggi della scena internazionale, di tutte le epoche e tutti insieme: Ennio Marchetto, con Carta Canta (31 dicembre 2025, ore 21), attraverso i suoi costumi di carta dà vita a uno show che è una vera. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Ennio Marchetto al Teatro Goldoni di Venezia il 31 per un Capodanno speciale.
Il trasformista Marchetto in scena al Fabbri - Domani il comico darà vita ad alcuni dei suoi 350 personaggi, tra costumi e oggetti di scena disegnati in ‘The Living Paper Cartoon’ Uno spettacolo molto divertente, dal titolo. ilrestodelcarlino.it
