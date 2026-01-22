Le musiche di Schubert e Beethoven chiudono la stagione di Cesenatico Classica sul palco il trio d' archi Concordanze

Concludiamo la stagione di Cesenatico Classica 20252026 con un concerto del Trio Concordanze, formato da musicisti del Teatro Comunale di Bologna. Domenica 25 gennaio alle 17, sul palco di Cesenatico, si esibiranno in un programma dedicato alle musiche di Schubert e Beethoven. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della rassegna, offrendo un’occasione di ascolto di alta qualità in un contesto sobrio e raffinato.

Ultimo appuntamento della rassegna musicale Cesenatico Classica per la stagione 20252026. A esibirsi domenica 25 gennaio, alle 17, sarà il Trio Concordanze, composto da tre archi del Teatro Comunale di Bologna: Giacomo Scarponi (violino), Alessandro Savio (viola) e Mattia Cipolli al violoncello. Il trio eseguirà i brani di Schubert e Beethoven, al termine del concerto sarà offerto un aperitivo da Sedici Nodi. Biglietti a 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 16). Per informazioni 353 4742492. Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo invitano a ribellarsi ai tempi bui del presente con lo spettacolo "Il dominio della luce"🔗 Leggi su Cesenatoday.it

