Per ForlìMusica sale sul palco il Trio Hèrmes con le composizioni di Beethoven e Shostakovich

Forlitoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È con il Triormes che si apre il secondo appuntamento della rassegna “Metamorphosis” di ForlìMusica, alla Fabbrica delle Candele mercoledì 19 novembre. Ginevra Bassetti (violino), Francesca Giglio (violoncello) e Greta Maria Lobefaro (pianoforte) portano sul palco di viale Salinatore un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

