Per ForlìMusica sale sul palco il Trio Hèrmes con le composizioni di Beethoven e Shostakovich
È con il Trio Hèrmes che si apre il secondo appuntamento della rassegna “Metamorphosis” di ForlìMusica, alla Fabbrica delle Candele mercoledì 19 novembre. Ginevra Bassetti (violino), Francesca Giglio (violoncello) e Greta Maria Lobefaro (pianoforte) portano sul palco di viale Salinatore un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.diogene.news/mentelocale/5744/jazz-a-forli-2025-la-musica.html - facebook.com Vai su Facebook
Gnut sul palco sale in trio con ’Luntano ’a te Tour’ - Fa tappa questa sera al Locomotiv di via Serlio il ’Luntano ‘a te Tour’, il nuovo live di Gnut che lo vede sul palco del club in trio, voce, chitarra, violino e violoncello e che prende il nome dal ... Scrive ilrestodelcarlino.it