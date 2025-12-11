Cesenatico Classica apre a una nuova stagione di concerti con l' esibizione dell' orchestra L' Oro del Reno

Cesenatico riapre la stagione musicale con un nuovo concerto di musica classica. L'orchestra

A Cesenatico tornano gli appuntamenti con la musica classica. A fare da apripista sarà “L'Oro del Reno”, un'orchestra di 20 elementi diretta da Michela Tintori. A partire dalle 17 di domenica 14 dicembre, al Teatro Comunale di Cesenatico i musicisti eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Satie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ecco il comunicato ufficiale del primo concerto di Cesenatico Cartellone Classica 20 elementi per il debutto della stagione! Ricordiamo la novità di questa stagione: è possibile sottoscrivere l'abbonamento per i concerti di Cesenatico Classica (30 euro interno - - facebook.com Vai su Facebook

Nuova scuola elementare a Cesenatico, de Pascale: “Investiamo per i nostri bimbi” - Cesenatico, 3 maggio 2025 – E’ stata inaugurata la nuova scuola elementare di viale Torino, dove lunedì mattina suonerà la prima campanella per i 140 alunni delle 8 classi della ‘2 Agosto 1849’, che ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Nuova scuola per Cesenatico e 180 alunni, investiti 7 milioni - A Cesenatico la nuova scuola di viale Torino è finalmente realtà e dopo l'inaugurazione di questa mattina, lunedì 5 maggio suonerà la prima campanella con 8 classi e 140 alunni che potranno entrare in ... Segnala ansa.it