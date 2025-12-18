EA FC 26 Winter Best Of Campagne Lista Carte Migliori Inserite Nelle Promo Della Stagione
Scopri le carte più iconiche della stagione con la campagna Winter Best Of di EA FC 26. La promo dedicata al Black Friday offre incredibili opportunità per arricchire il tuo Ultimate Team con carte speciali, disponibili a partire dalle 19:00 di giovedì 18 dicembre. Non perdere questa occasione limitata per potenziare il tuo team e vivere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.
Il Team Winter Best Of Campagne per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della promo dedicata al Black Friday sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di giovedi 18 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Bellingham, Alexia Putellas, Mbappe e Rodri sono alcuni dei giocatori che sono stati inseriti nel Best Of Campagne per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 26. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
