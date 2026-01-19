Lugo non dimentica | le iniziative per il Giorno della Memoria

Lugo si prepara a ricordare il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alla riflessione e alla memoria delle vittime dell'Olocausto. Eventi e momenti di confronto saranno organizzati per mantenere viva la consapevolezza storica e promuovere valori di rispetto e tolleranza nella comunità.

In occasione del Giorno della memoria, la città di Lugo ha organizzato diverse iniziative commemorative per onorare le vittime dell'Olocausto. Il programma si aprirà mercoledì 21 gennaio alle 15.30 alla biblioteca Trisi, per l’inaugurazione della mostra "Olga Ginesi: una voce dal silenzio. Tracce.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Giorno della memoria, le iniziative a Bergamo

Il giorno della memoria a Bergamo si presenta come un'occasione per riflettere e ricordare. Iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale, dall’Università, dall’Archivio bergamasco e dall’Aned prevedono conferenze e convegni, offrendo momenti di approfondimento e confronto su temi storici e sociali legati alla memoria collettiva. Un impegno condiviso volto a mantenere vivo il ricordo e promuovere la consapevolezza tra le nuove generazioni.

Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria

A Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria. La rassegna comprende mostre e incontri promossi dalla Casa della Memoria e altre realtà cittadine, con l’obiettivo di riflettere sulla storia e sulla memoria delle vittime dell’Olocausto. L’iniziativa inizia giovedì 15 gennaio presso la Casa della Memoria, offrendo occasioni di approfondimento e confronto per tutta la comunità.

