L’attore e regista colligiano Giovanni Guidelli ha firmato e realizzato il cortometraggio dal titolo Le Improvvisatrici del Granduca, ispirato alle tre più grandi e famose poetesse improvvisatrici Toscane al tempo di Pietro Leopoldo. L’opera sarà presentata in sala domani, alle 19 al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50r). Giovanni Guidelli, che ricordiamo in film come La notte di San Lorenzo, Domani accadrà, The Tourist, Elisa di Rivombrosa, dopo aver diretto i corti C’era una volta a Ribolla e Malamente, dà vita a un corto che porta l’attenzione del pubblico su un patrimonio culturale tutto toscano, quello dell’improvvisazione poetica orale in Ottava rima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le improvvisatrici del Granduca", il ’corto’ di Guidelli

Le Improvvisatrici del GranducaLe Improvvisatrici del Granduca è un cortometraggio realizzato in occasione delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo di Toscana d’Asburgo-Lorena come Granduca.

Leggi anche: Tutte le donne del Granduca. Spettacolo teatrale e serie di eventi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le Improvvisatrici del Granduca, il corto sulla tradizione toscana dell’Ottava rima; Le Improvvisatrici del Granduca; Le improvvisatrici del Granduca, il ’corto’ di Guidelli; ’Le Improvvisatrici del Granduca’, il corto su Pietro Leopoldo.

Le Improvvisatrici del Granduca, il corto sulla tradizione toscana dell’Ottava rimaIl corto sarà presentato venerdì 23 gennaio alle 19.00 a La Compagnia di Firenze, alla presenza del regista e del cast. Ingresso libero. intoscana.it

’Le Improvvisatrici del Granduca’, il corto su Pietro LeopoldoUn cortometraggio che ci riporta nell’epoca di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena Granduca di Toscana, periodo di grande splendore, attraverso ... msn.com

Venerdì prossimo 23 Gennaio a Firenze al Cinema Ore 19:00 Ingresso libero e gratuito. LE IMPROVVISATRICI DEL GRANDUCA Sarò presente assieme al Cast - facebook.com facebook

Realizzato grazie al bando regionale per le Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopolo d’Asburgo Lorena a Granduca di Toscana, il corto sarà presentato al cinema La Compagnia venerdì 23 gennaio ore 19 Es V x.com