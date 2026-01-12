Le Improvvisatrici del Granduca

Le Improvvisatrici del Granduca è un cortometraggio realizzato in occasione delle celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo di Toscana d’Asburgo-Lorena come Granduca. Vincitore del bando dedicato a questo anniversario, il film offre uno sguardo approfondito sulla figura storica e il contesto del tempo. Un’opera che unisce ricerca storica e narrazione cinematografica, contribuendo alla memoria culturale della Toscana.

Le improvvisatrici del Granduca è il Cortometraggio vincitore del Bando per le Celebrazioni dei 260 anni dall'insediamento di Pietro Leopoldo di Toscana d'Asburgo-Lorena a Granduca di Toscana. Diretto da Giovanni Guidelli (attore conosciuto per le sue numerose partecipazioni a Fiction di successo.

