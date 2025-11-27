Tutte le donne del Granduca Spettacolo teatrale e serie di eventi

CHIUSI DELLA VERNA Uno spettacolo teatrale, l’inaugurazione di due nuove strutture nei centri sociali e il pranzo con gli anziani a Chiusi della Verna per celebrare la Festa della Toscana. Sabato alle ore 21 la chiesa parrocchiale di Corsalone ospiterà lo spettacolo "Tutte le donne del Granduca" che metterà in scena la storia di Leopoldo II d’Asburgo-Lorena attraverso l’inedito sguardo delle figure femminili più importanti della sua vita. L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato con il contributo della Regione Toscana e permetterà di approfondire episodi, curiosità e retroscena di un governo illuminato che trasformò la Toscana in un modello europeo di modernità. 🔗 Leggi su Lanazione.it