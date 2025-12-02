Inter Bologna trasferta vietata ai rossoblù | la motivazione e la protesta del tifo organizzato

Inter Bologna trasferta vietata. Un severo provvedimento è stato adottato dal Ministero degli Interni nei confronti della tifoseria del Bologna, che si vede interdetta la possibilità di seguire la squadra in due cruciali trasferte. La decisione arriva come risposta diretta ai violenti scontri avvenuti a Udine tra ultras e forze dell’ordine, che hanno causato feriti in entrambi gli schieramenti e generato un clima di caos durato diversi minuti. Le trasferte vietate sono quelle che vedranno il Bologna impegnato contro la Lazio la prossima domenica e, soprattutto, la sfida contro l’ Inter a Milano, in programma il 4 gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it