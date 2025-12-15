Scontri tra tifosi di Genoa e Inter | Sap Attacco organizzato contro la polizia

Gli scontri tra tifosi di Genoa e Inter durante la partita hanno portato a un intervento della polizia, con alcuni agenti rimasti feriti. Il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) condanna gli atti di violenza e si schiera al fianco delle forze dell’ordine, evidenziando un attacco organizzato contro gli agenti presenti.

