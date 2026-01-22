Lavoro domestico irregolarità vicine al 50%
Il lavoro domestico rappresenta un settore fondamentale, contribuendo con circa sei miliardi di euro di welfare sostenuto dalle famiglie. Tuttavia, il rapporto Domina evidenzia che quasi la metà di questo lavoro è svolto in modo irregolare, evidenziando una problematica importante che riguarda sia le condizioni dei lavoratori sia la tutela del settore. Un'attenzione crescente è necessaria per affrontare queste criticità e promuovere un mercato del lavoro più trasparente e regolamentato.
