Lavoro domestico, irregolarità vicine al 50%

Il lavoro domestico rappresenta un settore fondamentale, contribuendo con circa sei miliardi di euro di welfare sostenuto dalle famiglie. Tuttavia, il rapporto Domina evidenzia che quasi la metà di questo lavoro è svolto in modo irregolare, evidenziando una problematica importante che riguarda sia le condizioni dei lavoratori sia la tutela del settore. Un'attenzione crescente è necessaria per affrontare queste criticità e promuovere un mercato del lavoro più trasparente e regolamentato.

Il lavoro domestico vale sei miliardi di welfare sulle spalle delle famiglie. Il rapporto Domina segnala un tasso di irregolarità vicino al 50 per cento.

