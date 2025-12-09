Manager licenziata torna comunque al lavoro e viene trascinata via dalla polizia i legali | Aveva denunciato irregolarità negli appalti
È uno scontro durissimo quello che va avanti da alcuni mesi tra la manager 39enne Antonietta Perrone e l'azienda sanitaria Usl 5 di Rovigo. A far scalpore è stato l'ultimo episodio, andato in scena lo scorso giovedì 4 dicembre, quando la dirigente originaria di Caserta (fino a poco tempo fa a. 🔗 Leggi su Today.it
Manager violentata in un bar a Milano e licenziata: “È ancora turbata, sta riprendendo in mano la sua vita”
Manager sanitaria licenziata torna in ufficio ma viene trascinata via dalla polizia: «Da quando c’è lei manca pure il filo per suture»
Manager licenziata dall'Usl di Rovigo, dalle sue denunce inchiesta sugli appalti dell’ospedale Vai su X
Denunce interne per presunti appalti irregolari all’Usl 5 seguite da procedimenti disciplinari contro la presentatrice degli esposti, la sospensione dal lavoro e quindi il suo licenziamento. Si arriva così all’altro ieri, (giovedì 4 dicembre) quando la manager che h - facebook.com Vai su Facebook
Manager sanitaria licenziata torna in ufficio ma viene trascinata via dalla polizia: «Da quando c’è lei manca pure il filo per suture» - Antonietta Perrone ha rifiutato il licenziamento disciplinare, accusando l’azienda di Rovigo di averla cacciata dopo che lei ha presentato denuncia per presunte irregolarità negli appalti ... Secondo msn.com
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it