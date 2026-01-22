Giorgio Pasotti ha sorpreso la sua compagna, Claudia Tosoni, chiedendole di sposarlo durante lo spettacolo teatrale

N ozze in vista per Giorgio Pasotti. L’attore ha chiesto la mano alla compagna Claudia Tosoni, e lo ha fatto in modo davvero romantico, sul palco dello spettacolo teatrale La Strana Coppia, in questa giorni in scena al Teatro Alfieri di Torino. Questa stagione al Teatro Olimpico: Elio, Lillo e Greg, tanta danza e musica X Leggi anche › Giorgio Pasotti: «Sono in equilibrio tra circo e disciplina» Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: la proposta di matrimonio. Tutto è accaduto in modo inatteso, la sera dello scorso 18 gennaio. Alla fine dello spettacolo, l’attore è salito sul palcoscenico con un mazzo di rose bianche e un anello di fidanzamento, si è inginocchiato davanti all’attrice e le ha rivolto la fatidica domanda: «Mi vuoi sposare?». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore ha chiesto la mano della compagna in un modo insolito, sul palco di uno spettacolo teatrale. Ecco come è andata (e la reazione di lei)

L'attore alla fine dello spettacolo teatrale in cui recita la compagna ha fatto irruzione sul palco e inginocchiandosi le ha chiesto la mano. Lei sorpresa e commossa ha risposto «sì», mentre il pubblico commentava il «fuori programma» con un lungo applauso x.com

