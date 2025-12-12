Lily Allen ha parlato della possibilità di trasformare l’album West End Girl in uno spettacolo teatrale

Lily Allen ha condiviso dettagli sulla possibile trasposizione teatrale del suo album

Lily Allen ha raccontato una storia degna di un film riguardo al tradimento e al dolore che ne deriva nel suo nuovo album West End Girl. Adesso, la cantante sembra essere pronta a trasformare il suo quinto disco in studio in un’opera teatrale. Lily Allen parla del possibile adattamento teatrale di “West End Girl”. Parlando con Jimmy Fallon al Tonight Show di mercoledì sera, la popstar ha confermato che sono in corso trattative per trasformare l’album in un musical, da presentare proprio nel West End, il quartiere di Londra celebre per i suoi teatri. «È vero», ha detto, «L’inchiostro però non si è ancora asciugato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lily Allen ha parlato della possibilità di trasformare l’album “West End Girl” in uno spettacolo teatrale

Lily Allen on overcoming her addictions | 60 Minutes Australia

