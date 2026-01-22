Latisana 80enne uccide la moglie con un' accetta | poi si toglie la vita

A Latisana, un uomo di 80 anni ha tragicamente ucciso la moglie di 78 anni, poi togliendosi la vita. L’episodio rappresenta un grave episodio di cronaca nera che desta preoccupazione e riflessione sulla gestione delle crisi personali e familiari. Le autorità sono intervenute per le verifiche del caso, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause che hanno portato a questa drammatica presenza di violenza domestica.

Ancora un fattaccio di cronaca nera in Italia. Un uomo, di 80 anni, ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina, giovedì 22 gennaio, a Latisana (Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. Non sono al momento noti altri particolari sulla vicenda. Il dramma, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in ambito domestico, nell'abitazione dove viveva la coppia. Il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, dopo l'allarme lanciato al 112, una volta giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano e della moglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Un uomo di 80 anni, Luigino Cadotti, ha colpito e ucciso sua moglie Luigia Rossi con un’accetta. Il dramma si è consumato a Latisana, in via Casette 51. Indagini in corso sull’omicidio-suicidio: a trovare il corpo una parente. Ecco la videoricostruzione sul luog - facebook.com facebook