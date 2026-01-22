Uccide l’anziana moglie con un’accetta e poi si toglie la vita con un coltello a Latisana Udine

A Latisana, in provincia di Udine, un uomo ha ucciso la propria moglie in casa prima di togliersi la vita. La tragedia, avvenuta con un'arma contundente presumibilmente un’accetta, ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo gesto. Restano da chiarire i motivi che hanno portato a questa drammatica sequenza di eventi.

Prima ha ucciso la moglie in camera da letto, presumibilmente con un oggetto contundente, forse un’accetta. Poi, una volta all’ingresso, ha rivolto un coltello contro sé stesso togliendosi la vita. Il caso do omicidio suicidio è avvenuto a Latisana, in provincia di Udine. A scoprire i corpi senza vita dei due coniugi friulani, 80 anni lui, 78 lei, è stata una conoscente. La donna, entrata nell’abitazione al civico 51 di via Casette per salutare la coppia, si è trovata di fronte alla scena e ha avvertito i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Udine impegnati nelle indagini. Da accertare il movente del gesto dell’uomo: i due, genitori di tre figli, non avrebbero avuto cause di separazione in atto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uccide la moglie in casa colpendola alla testa con un'accetta, poi si toglie la vita con un coltello: il femminicidio a LatisanaNella mattinata del 22 gennaio 2026 a Latisana (Udine), un uomo di 80 anni ha ucciso la propria moglie di 78 anni con un’accetta, per poi togliersi la vita con un coltello.

Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a LatisanaA Latisana, un tragico episodio ha visto coinvolti Luigi Codotto, di 80 anni, e sua moglie Luigia Rossi, di 78.

