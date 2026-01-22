Lang il trasferimento al Galatasaray potrebbe slittare | il motivo

Noa Lang, attualmente vicino al trasferimento al Galatasaray, potrebbe incontrare un rallentamento nei tempi di trasferimento. Le negoziazioni e alcune questioni organizzative stanno causando un possibile ritardo nell’accordo. La situazione sarà aggiornata nei prossimi giorni, ma al momento non è ancora certa la conclusione dell’affare nel breve termine.

Noa Lang è sempre più vicino al Galatasaray, ma il suo approdo in Turchia potrebbe slittare di qualche giorno. I giallorossi di Istanbul - riferisce Sky Sport - hanno spedito al Napoli i documenti firmati. Manca, però, il via libera del club azzurro, che potrebbe aver bisogno del giocatore per la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Lang piace al Galatasaray, potrebbe aprire le porte a Lau­ren­tiéIl Galatasaray mostra interesse per Lang, un possibile passo che potrebbe facilitare l'ingresso di Laurentié nella squadra.

Il Napoli va su Giovane (del Verona). Lang potrebbe andar via a titolo definitivo: Galatasaray o Fulham – Di MarzioIl Napoli continua a sondare il mercato per rafforzare la rosa, con particolare attenzione a Giovane (Verona).

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lang lascia il Napoli: accordo col Galatasaray, cifre e dettagli del trasferimento; Napoli, il mercato si sblocca: Lang e Lucca via in prestito, dove giocheranno; Napoli, Conte vuole rinforzi. Il piano per finanziare il mercato: Lang e Lucca con le valigie; Calciomercato live: Lang dice sì al Galatasaray, Mateta-Juve ore calde, Lucca verso la Premier League.

Sky – Lucca vicino al sì al Nottingham Forest. Lang, non c’è il via libera: Conte potrebbe volerlo contro la JuventusLucca è orientato ad accettare il Nottingham Forest. Lang, il Napoli non da ancora l'ok perché Conte potrebbe volerlo contro la Juventus. Le novità di Sky ... mondonapoli.it

Lucca-Lang, Tmw: il Napoli si aspettava di chiudere entro ieri, ecco cosa mancaIl Napoli è pronto a cedere due attaccanti per sbloccare la sessione di mercato. Perché Noa Lang e Lorenzo Lucca vanno entrambi verso la cessione. L'olandese è oramai al ... tuttonapoli.net

HERE WE GO DI FABRIZIO ROMANO Noa Lang lascerà il Napoli e si dirigerà al Galatasaray: trovato l'accordo tra i due club Il trasferimento sarà in prestito, con il pagamento di due milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato a 30 milioni #NoaLang #S - facebook.com facebook

HERE WE GO DI FABRIZIO ROMANO Noa Lang lascerà il Napoli e si dirigerà al Galatasaray: trovato l'accordo tra i due club Il trasferimento sarà in prestito, con il pagamento di due milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato a 30 milioni #SSCNapoli # x.com